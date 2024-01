Westamerica Bancorporation Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Kursdynamik von Aktien. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Skalenbereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der RSI von Westamerica liegt bei 64,33, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 35,07, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Westamerica derzeit eine Dividendenrendite von 3,85 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,98 Prozent. Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche beträgt die Differenz -135. Aufgrund dieser Daten erhält die Westamerica-Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Westamerica als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 9,34 liegt es insgesamt 40 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15,6 im Segment "Handelsbanken". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine Einstufung von "Gut".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild der Westamerica-Aktie festgestellt werden, weshalb sie hierfür mit einem "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Westamerica in dieser Kategorie daher ein "Schlecht"-Rating.