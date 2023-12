Westaim Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Westaim wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 53,85 Punkten, was bedeutet, dass die Westaim-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Beim RSI25 liegt Westaim ebenfalls bei einem Wert von 42,59 und wird daher ebenfalls mit "Neutral" eingestuft. Somit erhält Westaim eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Westaim bei 7,74, was unter dem Branchendurchschnitt von 81,49 liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Bei der Dividendenpolitik ergibt sich eine negative Differenz von -6,63 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte", da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Westaim aktuell 0 beträgt. Aufgrund dessen erhält Westaim eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten für die Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Westaim-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen und ergibt eine Abweichung von +11,66 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,41 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.