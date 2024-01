Westaim Aktie: Der ganz große Wurf!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Westaim haben wir eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionstiefe gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Gut" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +6,02 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Westaim-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine andere Bewertung, nämlich ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Westaim 6,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Kapitalmärkte" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Aktie von Westaim als unterbewertet. Das KGV liegt insgesamt 91 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".