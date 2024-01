Westaim Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die technische Analyse von Westaim zeigt, dass sich die Aktie in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 3,47 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 3,78 CAD liegt, was einer Abweichung von +8,93 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,77 CAD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 3,78 CAD liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Westaim basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses hat Westaim im letzten Jahr eine Rendite von 42,23 Prozent erzielt, was 32,34 Prozent über dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 8,42 Prozent, wobei Westaim aktuell 33,81 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Westaim liegt bei 66,67, während der RSI25 bei 54 liegt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Westaim aktuell bei 7,79, was 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 87 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.