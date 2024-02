Westag, Getalit, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In den letzten 7 Tagen lag der RSI-Wert der Westag-Aktie bei 50, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Vergleicht man diesen Wert mit dem 25-Tage-RSI von ebenfalls 50, so erhält die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Westag basierend auf dem RSI.

Die Dividendenrendite, also das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs, beträgt bei Westag derzeit 2,73 Prozent, leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Westag-Aktie von 33 EUR mit +3,58 Prozent vom GD200 (31,86 EUR) entfernt ist, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hin. Somit wird der Kurs der Westag-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung rund um die Westag-Aktie in den letzten Monaten eher durchschnittlich waren. Daher wird auch dieser Faktor als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Westag-Aktie.