Westag, Getalit Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Aktienkurs von Westag verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,3 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Bauprodukte-Branche eine Outperformance von +2,97 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor konnte Westag mit einer Rendite von 2,42 Prozent im letzten Jahr eine Überperformance von 3,88 Prozent erzielen. Aufgrund dieser Überperformance erhält Westag ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Westag ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Westag einen Wert von 35 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,24 als überbewertet eingestuft wird. Westag erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Was die Dividende betrifft, schüttet Westag auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,73 % aus, was 0,55 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,28 %. Dies führt zur Einstufung als "Neutral".