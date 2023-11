West Town Bank & Trust Aktie: Jetzt aber!

Die Aktie von Integrated wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 25,97 USD gehandelt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 27,74 USD, was einem Unterschied von +6,82 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 26,36 USD liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei einer Abweichung von +5,24 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Damit erhält die Integrated-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die Diskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigen in den letzten zwei Wochen eine neutrale Haltung gegenüber Integrated. Weder positive noch negative Ausschläge wurden festgestellt. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung bekommt die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Integrated-Aktie weist einen Wert von 52 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 18,37, was bedeutet, dass die Aktie hier überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Gut"-Rating für Integrated.