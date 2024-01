West Pharmaceutical Services, ist immer für eine Überraschung gut!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von West Pharmaceutical Services als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die West Pharmaceutical Services-Aktie beträgt 64,14, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 49,3 für diesen Zeitraum ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit resultiert insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Analysten bewerten die West Pharmaceutical Services-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 385 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 9,34 Prozent entspricht, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 352,12 USD. Alles in allem erhält West Pharmaceutical Services eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Das Stimmungsbild rund um die Aktien von West Pharmaceutical Services wird nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für West Pharmaceutical Services war in diesem Zeitraum kaum signifikant, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von West Pharmaceutical Services bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte West Pharmaceutical Services in den letzten 12 Monaten eine Performance von 43,53 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +18,24 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche, die im Durchschnitt um 25,29 Prozent gestiegen sind. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 17,07 Prozent im letzten Jahr, wobei West Pharmaceutical Services um 26,46 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.