West Pharmaceutical Services Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Betrachtung von West Pharmaceutical Services ergaben sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Veränderung, da die Aktivität deutlich abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht signalisiert der aktuelle Kurs der West Pharmaceutical Services von 339,48 USD eine -6,83-prozentige Entfernung vom GD200 (364,35 USD), was als "Schlecht"-Signal gilt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 344,92 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich erzielte West Pharmaceutical Services in den letzten 12 Monaten eine Performance von 43,53 Prozent, was einer Outperformance von +34,66 Prozent im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Performance mit 26,62 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die West Pharmaceutical Services-Aktie sind alle Einstufungen "Gut". Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 385 USD, was eine mögliche Steigerung um 13,41 Prozent vom letzten Schlusskurs (339,48 USD) bedeutet. Zusammengefasst erhält West Pharmaceutical Services somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.