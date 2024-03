West Pharmaceutical Services Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Aktienkurs von West Pharmaceutical Services hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,26 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um -4,68 Prozent gefallen, was darauf hindeutet, dass West Pharmaceutical Services eine Outperformance von +17,94 Prozent in dieser Branche erreicht hat. Im "Gesundheitspflege"-Sektor war die mittlere Rendite im letzten Jahr -1,33 Prozent, und West Pharmaceutical Services lag 14,59 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 366,65 USD für die Aktie von West Pharmaceutical Services. Der letzte Schlusskurs lag bei 358,79 USD, was einem Unterschied von -2,14 Prozent entspricht, und daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (363,32 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,25 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält West Pharmaceutical Services also für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 Bewertung für die Aktie von West Pharmaceutical Services abgegeben, wobei 1 Bewertung als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine Analystenupdates zu West Pharmaceutical Services aus dem letzten Monat vor, und basierend auf den Kurszielen könnte die Aktie um 7,31 Prozent steigen. Die sich daraus ergebende Empfehlung ist daher "Gut". Insgesamt erhält West Pharmaceutical Services also von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert auch wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei West Pharmaceutical Services zeigte sich eine deutlich geringere Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Diskussionsintensität führte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für West Pharmaceutical Services.