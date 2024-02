West Pharmaceutical Services Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Der Aktienkurs von West Pharmaceutical Services hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 37,26 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Gesundheitspflegebranche von -6,8 Prozent eine Überrendite von 44,06 Prozent bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -11,83 Prozent, wobei West Pharmaceutical Services aktuell 49,1 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die West Pharmaceutical Services-Aktie beträgt 31, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält es ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt ebenfalls bei 31,89, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der West Pharmaceutical Services-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 366,72 USD, während der letzte Schlusskurs bei 398,59 USD liegt, was einer Abweichung von +8,69 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (360,22 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzfaktors zeigt sich, dass die Aktivität und Diskussionsintensität im Netz bezüglich West Pharmaceutical Services schwach ist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit in diesem Punkt die Gesamtbewertung: "Schlecht" für West Pharmaceutical Services.