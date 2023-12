West Pharmaceutical Services Aktie: Kann das wirklich sein?

Die technische Analyse von West Pharmaceutical Services zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 362,85 USD, während der letzte Schlusskurs bei 356,21 USD liegt, was einer Abweichung von -1,83 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 351,91 USD liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer Neutralbewertung führt.

Die Analysten bewerten die West Pharmaceutical Services insgesamt als "Gut", mit einem Kursziel von durchschnittlich 385 USD. Dies würde einem Anstieg von 8,08 Prozent entsprechen, da der aktuelle Kurs bei 356,21 USD liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine gute Bewertung von 16,38, während der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich hieraus wieder eine positive Gesamteinschätzung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, mit überwiegend positiven Meinungen in den sozialen Medien. Allerdings zeigen weitere Studien, dass auch negative Signale vorhanden sind, was zu einem insgesamt neutralen Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich somit insgesamt eine positive Bewertung des Anleger-Sentiments.