West Pharmaceutical Services Aktie: Jubelschreie!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt der Aktienkurs von West Pharmaceutical Services um 43,53 Prozent niedriger. Die Rendite der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche betrug in den vergangenen 12 Monaten im Durchschnitt 92,14 Prozent, während West Pharmaceutical Services lediglich eine Rendite von 48,61 Prozent verzeichnete. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der West Pharmaceutical Services-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 361,95 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 344,13 USD weicht somit um -4,92 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 353,58 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,67 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Analysten haben die Aktie der West Pharmaceutical Services in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt mit 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet, was eine langfristige Einstufung von "Gut" ergibt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 385 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 11,88 Prozent bedeutet und somit ebenfalls mit "Gut" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt. Allerdings wurden auch 7 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.