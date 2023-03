West Pharmaceutical Services Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

An der Börse New York notiert die Aktie West Pharmaceutical Services am 14.03.2023, 09:36 Uhr, mit dem Kurs von 321.22 USD. Die Aktie der West Pharmaceutical Services wird dem Segment "Gesundheitsversorgung" zugeordnet.

West Pharmaceutical Services haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Buy". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die West Pharmaceutical Services-Aktie ein "Buy"-Rating.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die West Pharmaceutical Services-Aktie beträgt dieser aktuell 276,83 USD. Der letzte Schlusskurs (321,22 USD) liegt damit deutlich darüber (+16,04 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält West Pharmaceutical Services somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (278,14 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+15,49 Prozent), somit erhält die West Pharmaceutical Services-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. In Summe wird West Pharmaceutical Services auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei West Pharmaceutical Services aktuell 0,3. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,34 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". West Pharmaceutical Services bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.