West Pharmaceutical Services Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

An der Börse New York notiert die Aktie West Pharmaceutical Services am 29.12.2022, 09:47 Uhr, mit dem Kurs von 231.24 USD. Die Aktie der West Pharmaceutical Services wird dem Segment "Gesundheitsversorgung" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir West Pharmaceutical Services einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob West Pharmaceutical Services jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,24 Prozent liegt West Pharmaceutical Services 1,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,63. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

2. Fundamental: Die Aktie von West Pharmaceutical Services gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 44,83 insgesamt 30 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", der 64,32 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der West Pharmaceutical Services ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die West Pharmaceutical Services-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 35,11, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 46,96, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.