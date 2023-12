West Mining Aktie: So schnell kann es gehen

In den letzten zwei Wochen wurde West Mining von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt West Mining die übliche Aktivität, weshalb die Einschätzung für diesen Faktor "Neutral" ist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ist West Mining somit als "Neutral"-Wert zu bewerten.

Der Relative Strength-Index (RSI) für West Mining deutet auf eine "Schlecht"-Bewertung hin, ebenso der RSI25, der zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die technische Analyse basierend auf dem 200-Tages-Durchschnitt ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, während der 50-Tages-Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung ergibt. Somit erhält West Mining insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.