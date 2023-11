West Mining Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) der West Mining liegt bei 50, was eine neutrale Situation bedeutet. Der RSI25 liegt jedoch bei 71 und deutet auf eine überkaufte Situation hin. Anleger äußern sich insgesamt positiv über das Unternehmen in Diskussionsforen und sozialen Medien. Die Diskussionsintensität ist mittel und die Rate der Stimmungsänderung ist kaum vorhanden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als gut bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs mit -50 Prozent vom GD200 entfernt ist, was als schlechtes Signal gilt. Der GD50 liegt bei -25 Prozent, was ebenfalls als schlechtes Signal bewertet wird. Der Kurs der West Mining-Aktie wird daher insgesamt als schlecht bewertet, wenn sowohl der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

