West Japan Railway Co Adr Aktie: Das war ja klar …

Die West Japan Railway-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,81 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,26 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance im Sektor "Industrie" verzeichnet die Aktie eine Rendite von 3,26 Prozent, was mehr als 19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Straße und Schiene"-Branche liegt die Rendite der West Japan Railway-Aktie mit 14,62 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der West Japan Railway als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die West Japan Railway-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 63,76 und ein Wert für den RSI25 von 51,91, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die West Japan Railway mit 1,77 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt für die Straße und Schiene-Branche von 2,42 Prozent. Die Differenz von 0,65 Prozentpunkten führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die West Japan Railway-Aktie laut den fundamentalen Kriterien eine unterbewertete Position. Trotzdem sind die Rendite und der Relative Strength-Index in den letzten 12 Monaten unterdurchschnittlich, was zu einer gemischten Bewertung führt.