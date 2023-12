West Japan Railway Co Adr Aktie: So schnell kann es gehen

Die Dividendenrendite von West Japan Railway beträgt derzeit 1,77 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 1,75 Prozent liegt. Aufgrund dessen haben unsere Analysten dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik gegeben.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von West Japan Railway auf 5878,52 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 5945 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der Aktie für die vergangenen 50 Tage liegt bei 5816,48 JPY, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine Gesamtnote von "Neutral".

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Unterm Strich ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist West Japan Railway ein KGV von 21,53 auf, was 32 Prozent über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Straße und Schiene" liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

