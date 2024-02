West Holdings Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gegenüber der West-Aktie. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Relativer Stärkeindex: Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die West-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 44,93, während der RSI25 für 25 Tage bei 46,2 liegt. Beide Werte führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indicators.

Anlegerstimmung: In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in den letzten Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen West. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der West-Aktie liegt aktuell bei 2973,94 JPY, während der aktuelle Kurs bei 3160 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +6,26 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3124,9 JPY, was zu einem Abstand von +1,12 Prozent führt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.