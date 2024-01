West Holdings Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der West als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die West-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 54,76 und ein Wert für den RSI25 von 58,36. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung auf Basis des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über West diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der West aktuell bei 2962,93 JPY. Der Aktienkurs selbst liegt bei 3085 JPY, was einem Abstand von +4,12 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 3166,76 JPY angenommen, was einer Differenz von -2,58 Prozent entspricht. Auf Basis der beiden Zeiträume ergibt sich daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von West eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Gleichzeitig blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Somit ist die Aktie von West insgesamt als "Neutral"-Wert zu bewerten.