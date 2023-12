West High Yield Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die West High Yield Why-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie 1 "Gut"-Bewertung und keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 1,95 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 712,5 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Prognose wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" verzeichnete die West High Yield Why-Aktie eine Rendite von -43,18 Prozent, was mehr als 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -11,67 Prozent, was bedeutet, dass die Aktie von West High Yield Why mit einer Rendite von -43,18 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die West High Yield Why-Aktie liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung dieser Kategorie als "Neutral".

Die Dividendenrendite der West High Yield Why-Aktie beträgt 0 Prozent, was 3,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.