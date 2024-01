West High Yield Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Aktienkurs des Unternehmens West High Yield Why verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -43,18 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -10,54 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -32,64 Prozent. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des "Materialien"-Sektors, der eine mittlere Rendite von -10,54 Prozent hatte, liegt West High Yield Why um 32,64 Prozent darunter. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bezüglich West High Yield Why war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der West High Yield Why derzeit mit 0,23 CAD um -4,17 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -23,33 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die West High Yield Why-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es gab keine Analystenupdates zu West High Yield Why im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie beträgt 1,95 CAD, was eine zukünftige Performance von 747,83 Prozent bedeuten würde. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut" von der Redaktion.