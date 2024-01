West High Yield Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI für West High Yield Why beträgt 66,67, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 54,55, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte West High Yield Why in den letzten 12 Monaten eine Performance von -43,18 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -32,66 Prozent. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt die Performance um 32,66 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung bei West High Yield Why in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was sich in den Diskussionen der letzten Wochen widerspiegelt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Bezogen auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite 0 Prozent, was 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von West High Yield Why eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung basierend auf dem RSI, eine schlechte Performance im Branchen- und Sektorvergleich, eine positive Anleger-Stimmung und eine schlechte Bewertung der Dividendenpolitik.