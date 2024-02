West Fraser Timber löst Jubelsturm aus!

Die Aktie der West Fraser Timber wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet. Von den Analysten wurden 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einstufungen abgegeben, was auf eine langfristig positive Einschätzung hinweist. Auch die durchschnittliche Empfehlung für den letzten Monat ist "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht), und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 110,5 CAD. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 108,47 CAD, was auf eine erwartete Kursentwicklung von 1,87 Prozent hinweist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung der Aktie der West Fraser Timber von Analysten.

Fundamental gesehen wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, was auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 268,46 im Vergleich zum Branchen-KGV von 330,69 zurückzuführen ist. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine positive Stimmung und Einschätzungen wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Äußerungen, und es wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Dadurch wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, bezogen auf die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von West Fraser Timber liegt aktuell bei 25,11 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das West Fraser Timber-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.