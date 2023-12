West Fraser Timber Aktie: Der nächste große Wurf!

West Fraser Timber hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 56,99 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche im Durchschnitt um -11,51 Prozent gefallen, was West Fraser Timber eine Outperformance von +68,5 Prozent beschert. Auch im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -11,51 Prozent, und West Fraser Timber übertraf diesen Durchschnittswert um 68,5 Prozent. Diese starke Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating für das Unternehmen.

Die Dividendenrendite von West Fraser Timber liegt bei 1,59 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Papier & Forstprodukte (3,67 %) niedriger ist. Die Differenz von 2,08 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

Im Bereich der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der West Fraser Timber-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 101,99 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 113,8 CAD liegt deutlich darüber, mit einem Unterschied von +11,58 Prozent. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (101,58 CAD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+12,03 Prozent), was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Aktie führt.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von West Fraser Timber mit 281,25 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 321 liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert des KGV führt dazu, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet und entsprechend mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.