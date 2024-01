West Fraser Timber Aktie: DAS heißt noch nichts

In den letzten vier Wochen konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei West Fraser Timber festgestellt werden, während die Kommunikationsfrequenz leicht abgenommen hat. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" auf dieser Stufe. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 116,25 CAD um +11,18 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +13,43 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 1,59 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 1,98 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Aktie einen Wert von 31,74, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 34 führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Basis. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI eine Einstufung als "Neutral".

