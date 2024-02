West Fraser Timber Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

West Fraser Timber hat kürzlich eine Dividende von 1,44 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,42 % niedriger ist. Analysten bewerten die West Fraser Timber-Aktie jedoch positiv und prognostizieren ein Aufwärtspotential von 10,15 Prozent. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens liegt bei 268, während vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt ein KGV von 321 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass West Fraser Timber derzeit unterbewertet ist. In Bezug auf das Stimmungsbild konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien registriert. Aufgrund dieser Faktoren erhält West Fraser Timber gemischte Bewertungen, wobei die Dividendenausschüttung als "Schlecht", die Analysteneinschätzung als "Gut" und die fundamentale Analyse ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

