West Fraser Timber Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

In den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz von West Fraser Timber ausgemacht werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält West Fraser Timber daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die West Fraser Timber-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die West Fraser Timber-Aktie. Im zurückliegenden Monat gab es 1 "Gut"-Empfehlung und keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Empfehlungen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel betrachtet wird. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Ratings der Analysten ergibt, liegt bei 110,5 CAD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotenzial von 2,76 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 107,53 CAD. Insgesamt erhält West Fraser Timber somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") konnte die Aktie von West Fraser Timber im vergangenen Jahr eine Rendite von 56,99 Prozent erzielen, was 79,71 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Papier & Forstprodukte" beträgt -22,72 Prozent, und West Fraser Timber liegt aktuell 79,71 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von West Fraser Timber liegt bei einem Wert von 268, während der Durchschnitt in der Branche "Papier & Forstprodukte" bei 336,08 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Werten in der Branche unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.