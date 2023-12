West Fraser Timber Aktie: Füße still halten!

Die Aktie von West Fraser Timber wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt mit 247,81 insgesamt 22 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Papier & Forstprodukte", der 319,17 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der West Fraser Timber als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 25,31 und ergibt eine "Gut"-Empfehlung, während der RSI25 bei 41,18 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von West Fraser Timber bei 56,99 Prozent, was mehr als 68 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Papier & Forstprodukte"-Branche hat in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -11,5 Prozent verzeichnet, wobei West Fraser Timber mit 68,48 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Aktien von West Fraser Timber wird anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein neutrales langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktivität in den Diskussionen zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und entspricht ebenfalls einem "Neutral"-Rating. Insgesamt wird der Aktie von West Fraser Timber bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" zugeschrieben.