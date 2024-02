West Fraser Timber Aktie: Enormes Potenzial ....

West Fraser Timber hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen erhalten, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Im letzten Monat gab es 1 positive Bewertung und keine neutralen oder negativen Meinungen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führte. Die durchschnittliche Kursprognose für das Unternehmen liegt bei 110,5 CAD, was einem Potenzial von 7,74 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Prognose wird das Unternehmen als "Gut" empfohlen.

Der Relative Strength Index (RSI) für West Fraser Timber liegt bei 75,22, was als überkauft gilt und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 64 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Stimmung und Einschätzungen zu West Fraser Timber überwiegend positiv sind. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von West Fraser Timber in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird West Fraser Timber daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.