West Fraser Timber Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert für die West Fraser Timber-Aktie beträgt aktuell 46,86, was als neutral eingestuft wird. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 43, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI eine neutrale Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Dies führt zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments für die West Fraser Timber-Aktie.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 101,75 CAD. Der letzte Schlusskurs von 105,96 CAD weicht um 4,14 Prozent ab, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine positive Bewertung der Aktie.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die West Fraser Timber-Aktie abgegeben, die beide positiv ausfielen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 107 CAD, was ein Aufwärtspotenzial von 0,98 Prozent bedeutet. Aus diesen Bewertungen ergibt sich somit insgesamt eine positive Einschätzung der Aktie.