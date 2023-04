West Fraser Timber Aktie: Aktuelle Entwicklungen und Perspektiven im Fokus

Derzeit weist die West Fraser Timber-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,45 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Lumber & Wood Production-Branche von 12,98 einem Rückgang um -276,23 Prozent entspricht. Diese Kennzahl deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist.

West Fraser Timber: Wie hoch ist die Dividende für Investoren?

West Fraser Timber bietet derzeit eine Dividendenrendite von 1,67 %, die unter dem Branchendurchschnitt von 1,85 % liegt. Trotzdem erscheint das Unternehmen aufgrund seiner historischen Dividendenausschüttungen und Stabilität im Markt als sichere Investmentmöglichkeit.

Das Unternehmen ist bekannt für sein diversifiziertes Portfolio an Holz- und Papierprodukten sowie seine effiziente Produktionstechnologie. West Fraser Timber besitzt auch Waldflächen in Kanada und den USA, was...