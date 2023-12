West Cobar Metals Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse für Aktien, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf betrachtet. Für die West Cobar Metals-Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 87,5, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 43, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei West Cobar Metals in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen waren weder überwiegend positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der West Cobar Metals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,09 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,072 AUD weicht somit um -20 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 0,07 AUD, was zu einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (+2,86 Prozent) führt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität nur wenig Aktivität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit für West Cobar Metals ein "Schlecht"-Wert.