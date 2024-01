West China Cement Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Einschätzung einer Aktie hängt nicht nur von harten Faktoren wie Umsatz und Gewinn ab, sondern auch von weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz. In Bezug auf die Kommunikation im Netz hat die Aktie von West China Cement in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich laut Messung kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von West China Cement daher als neutral eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die West China Cement-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 25, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein RSI25-Wert von 57,14, der eine neutrale Bewertung bedingt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Dividendenrendite der West China Cement-Aktie beträgt 10,74 Prozent, was 4,82 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die West China Cement-Aktie kurzfristig als neutral eingestuft wird, da sie 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie hingegen als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -14,81 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als neutral bewertet.