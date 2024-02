Rhoen Klinikum Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Das Rhoen-klinikum hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,51 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6%. Dies entspricht einer Differenz von -4% im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche, weshalb die Rhoen-klinikum-Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet wird.

Die Analyse des Stimmungsschwankungsgrades und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen ergibt sich, dass die Anleger weder bedeutend mehr noch weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben. Deshalb erhält die Rhoen-klinikum-Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, dass die Rhoen-klinikum-Aktie in den letzten 7 Tagen weder überkauft noch -verkauft war. Daher wird die Situation als "Neutral" bewertet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" in dieser Kategorie führt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Rhoen-klinikum-Aktie eine Performance von -32,41%, während vergleichbare Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -11,18% gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -21,24% im Branchenvergleich. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -12,81% im letzten Jahr, wobei die Rhoen-klinikum-Aktie um 19,6% unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Rhoen-klinikum-Aktie ein "Schlecht"-Rating sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.