West China Cement Aktie: Was könnte passieren?

Die West China Cement-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,76 HKD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 0,64 HKD lag, was einem Abweichung von -15,79 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,65 HKD, und der letzte Schlusskurs weicht nur um -1,54 Prozent ab. Daher erhält die Aktie in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt bekommt die West China Cement-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über West China Cement. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über West China Cement wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 2, was bedeutet, dass die Börse 2,94 Euro für jeden Euro Gewinn von West China Cement zahlt, was 90 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. In der Branche "Baumaterialien" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 29, wodurch der Titel als unterbewertet eingestuft wird und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" betrachtet wird.

In Bezug auf die Dividende weist West China Cement eine Dividendenrendite von 10,74 Prozent auf, was 4,74 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Baumaterialien" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent, wodurch die Aktie als lukratives Investment betrachtet wird und von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält.