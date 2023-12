West China Cement Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung gab. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen aktuellen Wert von 60, was bedeutet, dass die West China Cement-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Beim RSI25 beträgt der Wert 50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet West China Cement eine Rendite von 10,59 % aus, was 4,61 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem Wert der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für die West China Cement-Aktie ein "Neutral"-Rating auf Basis der verschiedenen Analysen.