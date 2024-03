West Bancorporation Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Aktie der West wurde in den letzten Monaten aus verschiedenen Blickwinkeln analysiert, um eine Einschätzung zu geben. Einer dieser Faktoren ist das Sentiment und der Buzz, also die allgemeine Kommunikation über die Aktie im Netz. In diesem Bereich wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt lag, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führte.

Ein weiterer Aspekt, der bei der Einschätzung berücksichtigt wurde, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 ergaben eine neutrale Empfehlung, was zu einem Gesamtranking "Neutral" führte.

Das Anleger-Sentiment wurde ebenfalls analysiert, um eine umfassende Bewertung zu erhalten. Dabei wurde festgestellt, dass weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um West, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führte.

Abschließend wurde die Dividende untersucht, wobei festgestellt wurde, dass West im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Ausschüttung aufweist, was zu einer "Schlecht" Einstufung führte.