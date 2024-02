West Bancorporation Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. In Bezug auf die West-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 47. Dies bedeutet, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft wird und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 60,4 liegt. Auch hier wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die West-Aktie.

Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie von West mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,24 bewertet, was 27 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (16,68). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" basierend auf der fundamentalen Analyse.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit der West-Aktie lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für West in diesem Punkt die Einstufung als "Neutral".

In der technischen Analyse wird die West-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 18,21 USD, während der Kurs der Aktie bei 17,63 USD um -3,19 Prozent über diesem Trendsignal liegt, was zu der Einstufung als "Neutral" führt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 19,73 USD, was einer Abweichung von -10,64 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert einstuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".