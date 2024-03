West African Resources Aktie: Kaum zu glauben!

Die West African-Aktie wird anhand verschiedener technischer Indikatoren analysiert, um eine Einschätzung über ihren Trend und ihre Stimmungslage zu erhalten. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 0,86 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 1.005 AUD liegt, was einer Abweichung von +16,86 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis des längerfristigen Durchschnitts. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,92 AUD liegt über dem letzten Schlusskurs (+9,24 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die West African-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird West African langfristig eine mittlere Diskussionsintensität zugeschrieben, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion an sechs Tagen von positiven Themen und an sieben Tagen von negativen Themen geprägt war. Aufgrund der verstärkten negativen Themen wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Für den Relative Strength Index (RSI) wird die West African-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 51,92 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die West African-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.