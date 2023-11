West African Resources Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Beurteilung von Aktienkursen durch Anleger erfolgt nicht nur anhand harter Fakten wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen auf Stimmungsäußerungen zu West African überprüft und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Ebenso haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um West African diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie das Label "Gut" in Bezug auf die Stimmung. Daher wird West African in dieser Hinsicht als positiv eingestuft.

Der Einfluss des Internets kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Intensität der Diskussion in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf West African haben wir eine mittlere Diskussionsintensität gemessen und klassifizieren dies als "Neutral". Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Insgesamt ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild somit ein neutrales Gesamtergebnis.

Die technische Analyse, die die charttechnische Entwicklung einer Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts betrachtet, kann verwendet werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der West African-Aktie der letzten 200 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 0,87 AUD. Da der letzte Schlusskurs (0,87 AUD) auf ähnlichem Niveau liegt (Unterschied von 0 Prozent), bewerten wir die Aktie in diesem Bereich als "Neutral". Wenn wir den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, ergibt sich ein Wert von 0,77 AUD, was einer Steigerung um 12,99 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung für West African auf kurzfristiger Basis, wodurch die Aktie ein "Gut"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiteres Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI für West African auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 35,71 Punkte, was darauf hindeutet, dass West African weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI ergibt mit einem Wert von 37,23 eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird West African daher für diesen Aspekt unserer Analyse als "Neutral" bewertet.