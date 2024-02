WestRock Aktie: Der weitere Knall!

Die langfristige Meinung von Analysten zur Westrock-Aktie wird als "Neutral" eingestuft. Bisher liegen insgesamt 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das aktuelle Kursziel der Aktie liegt bei 29 USD, was im Vergleich zum aktuellen Kurs von 43,71 USD eine zukünftige Performance von -33,65 Prozent bedeuten würde. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Mit einer Dividendenrendite von 2,99 Prozent liegt Westrock 8339,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Behälter & Verpackung". Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Trotzdem wurden auch einige "Schlecht"-Signale festgestellt, insgesamt neun (6 Schlecht, 3 Gut). Insgesamt wird das Anleger-Sentiment jedoch als "Gut" bewertet.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Westrock in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.