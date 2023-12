WestRock Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Westrock-Aktie wird in der technischen Analyse positiv bewertet, da der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 32,57 USD lag und der aktuelle Schlusskurs bei 43,15 USD liegt, was einer Abweichung von +32,48 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (37,83 USD) wird mit einem positiven Rating von +14,06 Prozent bewertet. Somit erhält die Westrock-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Die langfristige Meinung von Analysten ergibt eine neutrale Einschätzung der Westrock-Aktie, mit 1 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das Kursziel wird auf 30 USD festgelegt, was einer negativen Performance von -30,48 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen, wodurch die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Westrock bei 11, was im Vergleich zu anderen Werten in der Branche "Behälter & Verpackung" (KGV von 93,88) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Westrock-Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.