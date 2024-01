WestRock Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Aktie von Westrock gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Das KGV liegt bei 11,85, was insgesamt 87 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Behälter & Verpackung" von 94,47. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung, da 1 Kaufempfehlung, 2 neutrale Empfehlungen und 0 schlechte Bewertungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten für die Westrock liegt im Durchschnitt bei 30 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung um -27,75 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Insgesamt ergibt die Analysten-Untersuchung daher eine Einstufung von "Neutral".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Westrock wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, wobei an zehn Tagen positive Themen dominierten und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein bis zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben tiefergehende Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Westrock auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Westrock-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 33,16 USD liegt. Damit liegt der letzte Schlusskurs (41,52 USD) deutlich darüber (+25,21 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (38,95 USD) liegt mit einem Unterschied von +6,6 Prozent über dem letzten Schlusskurs (41,52 USD), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Westrock-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.