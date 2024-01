WestRock Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Das Internet hat die Fähigkeit, Stimmungen zu verstärken oder sogar umzukehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionen zu Westrock wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Westrock insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Diese setzt sich aus 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Basierend auf einer Kursprognose von 30 USD ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -29,59 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 52,22 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25 liegt bei 44,38, ebenfalls im neutralen Bereich. Daher erhält Westrock eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors "Materialien" hat Westrock im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,04 Prozent erzielt, was 44,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 56,23 Prozent liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

