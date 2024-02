WestRock Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Aktie der Westrock wird von Analysten langfristig als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren keine positiv, eine neutral und keine negativ. Es gab keine Analystenupdates zu Westrock im letzten Monat. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 29 USD, was einer Erwartung von -34 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 43,94 USD liegt. Aufgrund dieser Analyse vergeben die Analysten daher die Bewertung "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung rund um die Aktie von Westrock. In den vergangenen Wochen gab es viele positive Kommentare und Meinungen über das Unternehmen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Allerdings wurden auch sieben negative Handelssignale im zurückliegenden Zeitraum ermittelt, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite von Westrock mit 13,09 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 797,07 Prozent in der "Behälter & Verpackung"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien und die Stimmungsänderung wird die Aktie von Westrock langfristig als "Neutral" eingestuft, da die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Insgesamt ergibt sich daher ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral" für Westrock.