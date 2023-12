WestRock Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Westrock-Aktie: Anleger-Stimmung "Neutral", fundamentale Kriterien "Gut"

Die Anleger von Westrock haben in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über das Unternehmen in den sozialen Medien gesprochen. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Meinungsäußerungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung. Darüber hinaus wurden 7 konkrete negative Signale herausgefiltert, was zu einer schlechten Empfehlung führt. Die Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung ergibt daher eine neutrale Einstufung.

Von fundamentaler Seite betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Westrock bei 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 94,19 für Behälter und Verpackungen unter dem Durchschnitt liegt. Anhand dieser Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine gute Bewertung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Westrock liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 28,6, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hinweist und somit zu einer guten Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt im Gegensatz dazu weder überkauft noch überverkauft an und wird daher neutral bewertet. Insgesamt erhält Westrock somit eine gute Bewertung in Bezug auf den RSI.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs von Westrock derzeit 32,67 USD, während die Aktie selbst bei 42,81 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von +31,04 Prozent. Auch im Vergleich zum GD50 der letzten 50 Tage wird die Aktie positiv bewertet, da sie mit einem Abstand von +12,36 Prozent als gut eingestuft wird.

Zusammenfassend erhält Westrock in Anbetracht der Anleger-Stimmung eine neutrale Bewertung, während die fundamentale Analyse eine gute Bewertung ergibt. Auch in Bezug auf den RSI und die technische Analyse wird die Aktie positiv bewertet.