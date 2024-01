WestRock Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrückgänge erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Westrock heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 48,53 Punkten, was darauf hinweist, dass Westrock weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt auch hier an, dass Westrock weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 46,05). Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Westrock-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1-mal die Bewertung "Gut", 2-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" für Westrock vergeben. Dadurch erhält der Titel langfristig von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Für den aktuellen Kurs von 41,69 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -28,04 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 30 USD. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Westrock auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Daraus ergibt sich die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergab eine "Neutral" Bewertung. Somit wird Westrock hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Westrock wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie nur schwache Aktivität im Netz hervorbrachte, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für Westrock in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".