WestRock Aktie: Da kann man verrückt werden!

Für Westrock liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 29 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (44,24 USD) könnte die Aktie somit um -34,45 Prozent fallen, dies entspricht einer "Schlecht"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Westrock-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt neutrale Anleger-Stimmung bei Westrock. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 4 Schlecht- und 2 Gut-Signale, was auf dieser Stufe zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit in Bezug auf die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einschätzung.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt, um den sogenannten Relative Strength Index (RSI) zu berechnen. Nach dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt die Westrock-Aktie momentan bei 40,85 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung von 39,11 Punkten. Somit erhält Westrock in Bezug auf den Relative Strength Index insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Westrock derzeit eine Dividendenrendite von 2,99 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 8330,41 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also für Westrock eine neutrale Empfehlung sowohl von Analysten als auch in Bezug auf die Anleger-Stimmung und den Relative Strength Index. Allerdings wird die Dividendenrendite als schlecht bewertet.